„Ein bisschen esoterisch angehaucht“ Anwälte stellen Mandanten in „Reichsbürger“-Prozess als harmlos dar

Ob G. tatsächlich ein Terrorverdächtiger, ein Terrorist sein könne, fragte dessen Anwalt, und versuchte selbst eine Antwort zu geben: G. sei Waldorfschüler. „Der hat sich im Suff nicht geprügelt. Der ist ein bisschen esoterisch angehaucht.“ Ob G. wirklich an Echsenmenschen geglaubt habe, nur weil bei ihm ein entsprechendes Buch gefunden worden sei? Jedenfalls habe die Bundesanwaltschaft auch Einträge in einem Tagebuch von G. aus dem Zusammenhang gerissen. Und in einem kurzen Vortrag, den der designierte „Außenminister“ einmal intern gehalten habe, sei es nur um eine „esoterische gesunde Außenpolitik“ gegangen. Jedenfalls habe sich G. am Ende auch von der ganzen „Sache“ distanziert.