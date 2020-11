Bußgeldkatalog : Verkehrsminister drängen auf Bußgeldkatalog-Reform

Berlin Die Länderkammer berät am Freitag – Rehlinger (SPD) : Raser endlich härter bestrafen und Radler besser schützen. Wüst (CDU): Kritische Punkte im Autoverkehr zunächst ausklammern.

Für die Reform des heftig umstrittenen Bußgeldkatalogs fordern Landesverkehrsminister dringend eine Lösung in der Bundesratssitzung an diesem Freitag und warnen bei erneutem Scheitern vor einer Verschiebung der Novelle in die nächste Legislaturperiode. „Es liegt jetzt ein guter Lösungsvorschlag vor, mit dem Raser härter bestraft und Radfahrer besser geschützt werden“, sagte Saarlands Verkehrsministerin Anke Rehlinger unserer Redaktion. „Wenn dieser Vorschlag wieder keine Mehrheit bekommt, bleibt die Sache vermutlich bis zur Bundestagswahl schwarz-grünem Schattenboxen ausgesetzt“, mahnte die SPD-Politikerin, die auch Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz ist.