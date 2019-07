Streitkräfte : Bundeswehrsoldaten werden im Schnitt immer älter

Die neue Verteidigungsministerin Annegrer Kramp-Karrenbauer (CDU) bei einem Truppenbesuch in dieser Woche in Celle. Foto: REUTERS/FABIAN BIMMER

Berlin Auch der deutlich steigende Krankenstand des Zivilpersonals belastet die Einsatzfähigkeit der Truppe, wie aus einem Regierungspapier hervorgeht.

Hinzu kommt ein mutmaßlich steigender Krankenstand. Der Antwort zufolge ist der Krankenstand allein des Zivilpersonals der Bundeswehr von 7,38 Prozent im Jahr 2011 auf 9,1 Prozent im Jahr 2018 kontinuierlich gestiegen. Der Krankenstand gibt an, wie viel Prozent der Erwerbstätigen an einem Kalendertag durchschnittlich arbeitsunfähig erkrankt waren. Der Krankenstand beim Zivilpersonal der Bundeswehr sei im Vergleich zum Durchschnitt in der Bundesverwaltung „in den Jahren 2013 bis 2017 überdurchschnittlich gewesen“, heißt es in der Antwort. In der gesetzlichen Krankenversicherung betrug der Krankenstand der Beschäftigten 2018 dagegen nur rund 4,3 Prozent. Innenministerium und Bundeswehr verfügen zudem nicht über konkrete Zahlen zum Krankenstand der Soldatinnen und Soldaten, doch dürfte dieser mit dem des Zivilpersonals mindestens vergleichbar sein.