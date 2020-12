Regierungskrise in Magdeburg : Regierung in Sachsen-Anhalt weiter auf der Kippe

Berlin Eine Lösung im Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags - und auch die Rolle der AfD - ist nicht in Sicht. CSU-Chef Markus Söder hält das Vorgehen der CDU in Magdeburg für falsch. Sie lehnt die Beitragsanhebung ab - wie die AfD.

In Sachsen-Anhalt steht die einzige schwarz-rot-grüne Koalition Deutschlands wegen eines Streits über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags und den Umgang mit der AfD weiter auf der Kippe. CSU-Chef Markus Söder hält den Kurs der CDU-Schwesterpartei dort für falsch. Diese will gegen die von allen anderen Bundesländern beschlossene Gebührenerhöhung um 86 Cent stimmen und beruft sich auf einen Passus im Koalitionsvertrag. Ein Problem dabei ist der Umgang mit der AfD, die das ebenfalls ablehnt. Beide Parteien zusammen hätten eine Mehrheit. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will nun bei den Koalitionspartnern SPD und Grünen für eine Einigung werben.

Die Partei- und Fraktionschefin der Linken in Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow, sagte unserer Redaktion: „Dass die AfD die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie aushebeln will, sollte spätestens seit dem 5. Februar jeder und jede wissen.“ Damals hatte die CDU-Landtagsfraktion wie die AfD einen FDP-Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt, um die Wiederwahl des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zu verhindern. Kramp-Karrenbauer hatte danach ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Hennig-Wellsow erklärte zu den Vorgängen in Sachsen-Anhalt: „Es ging deshalb in Wirklichkeit niemals nur um den Rundfunkbeitrag, sondern auch um die Frage, wie es die CDU mit den Feinden der Demokratie von rechts hält.“ Teile der CDU hätten ihr Verhältnis zur AfD trotz des „Dammbruchs in Erfurt“ nicht geklärt und seien offensichtlich nach rechts offen. Das schrecke viele Demokraten ab.