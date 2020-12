Lockdown-Überprüfung : Regierungschefs wollen noch nicht an Lockerungen denken

Malu Dreyer nach einem Pressetermin in der Staatskanzlei in Mainz im Oktober. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Mainzer Ministerpräsident Malu Dreyer ist sich sicher, dass es auch nach dem 10. Januar Einschränkungen geben wird. Auch ihr Amtskollege Tobias Hans aus dem Saarland hält aktuelle Infektionszahlen für trügerisch und mit „Feiertagssymptomen“ behaftet.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag wird es sehr wahrscheinlich noch nicht zu Beschlüssen über ein Ende oder Auslaufen des aktuellen Lockdowns kommen. Darauf haben Teilnehmer die Öffentlichkeit vorbereitet. „Es bedarf mehr Zeit, bis wir an eine Lockerung denken können“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) unserer Redaktion. Es sei daher „sicher“, dass es auch noch nach dem 10. Januar Einschränkungen geben werde. Die Zahlen seien wegen der Weihnachtstage leider noch uneindeutig.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ging bei der Vorstellung eines aktuellen Situationsberichtes davon aus, dass Deutschland von einer Rückkehr zum Normalzustand noch weit entfernt ist. „Ich sehe nicht, wie wir in dieser Situation zurückkehren können in den Modus vor dem Lockdown“, erklärte Spahn. Was die absehbare Verlängerung des Lockdowns anbelangt, stellte Spahn fest: „Lieber eine Woche zu lang als eine Woche zu wenig.“

Dreyer zeigte sich erfreut darüber, dass am vergangenen Sonntag mit den Impfungen in Alten- und Pflegeheimen habe begonnen werden können. „Das gibt Grund zur Hoffnung und Zuversicht“, meinte Dreyer. Sie appellierte an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger beim bevorstehenden Jahreswechsel: „Achten Sie auf sich und auf Ihre Nächsten, vermeiden Sie so weit wie möglich Kontakte“, erklärte Dreyer.