Abgeordnete befragen Scholz „Ich glaube, der Sprechzettel ist noch nicht fertig“

Die Vorfreude einiger Oppositionspolitiker, den Kanzler in dieser Lage im Bundestag vorführen zu können, erfüllt sich dann allerdings nicht. Denn Scholz kommt bei keiner Frage in Erklärungsnöte. Selbst dann nicht, als die Unionsfraktion ihn noch einmal darauf anspricht, dass Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing (FDP) ja jüngst in China eine Vereinbarung zum Datentransfer unterzeichnet hatte, die hinterher aus der Ampel scharf kritisiert worden war. Auch Scholz hatte verschnupft reagiert. Scholz geht dazu in die Offensive: „Ich glaube, dass wir in der Tat eine Verständigung und Vereinbarung brauchen, was den Datenaustausch angeht“, sagt er. Und Wissing? Der sei „ein großartiger Minister“, so Scholz. Zugleich übt er noch einmal verklausuliert Kritik, indem er sagt, es habe zwar einen Abstimmungsprozess auch mit seinem Kanzleramt gegeben im Vorfeld, der sei aber noch nicht zu Ende gewesen.