Gratis, aber nur in Uniform : Regierung und Bahn einigen sich auf kostenlose Bahnfahrten für Soldaten

Gratis, aber nur in Uniform

Berlin Bundeswehr-Soldaten können in Uniform kostenlos mit Zügen der Deutschen Bahn fahren. Darauf einigten sich die Regierung und das Unternehmen. Dafür erhält die Bahn pauschal einen Millionenbetrag.

Die Bundeswehr hat sich mit der Deutschen Bahn auf Gratisfahrten für Soldaten in Uniform geeinigt. Bei Gesprächen sei eine Lösung für strittige Punkte gefunden worden, bestätigten Regierungskreise der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet.