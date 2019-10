„Binnenkonjunktur weiterhin intakt“ : Regierung sieht keine drohende Konjunkturkrise

Berlin Die Bundesregierung sieht trotz wirtschaftlichen Abschwungs keine drohende Konjunkturkrise. Das erklärte Wirtschaftsminister Altamaier am Donnerstag.

Die exportorientierte Industrie stehe zwar unter Druck, die Binnenkonjunktur sei jedoch "weiterhin intakt", erklärte am Donnerstag Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). In ihrer Herbstprognose geht die Regierung von einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent in diesem und von 1,0 Prozent im kommenden Jahr aus.