Aktionsplan „Queer leben“ : Bundesregierung will queere Menschen vor Diskriminierung schützen

Berlin Queere Menschen sollen nach dem Willen der Bundesregierung mehr Mitbestimmung und Schutz erhalten. Warum der Beauftragte der Bundesregierung bei der Umsetzung Druck macht - und was genau passieren soll.

Nach einem knappen Jahr kann der Grünen-Politiker nun einen bundesweiten Aktionsplan der Regierung für die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt vorlegen. Dazu hat das Bundeskabinett am Freitag in Berlin einen Nationalen Aktionsplan „Queer leben“ beschlossen. Die Ampel-Koalition aus SPD , Grünen und FDP setzt damit eine Vereinbarung aus ihrem Koalitionsvertrag um. Lehmann spricht von einem „Meilenstein“.

Dazu soll beispielsweise das Abstammungs-und Familienrecht so modernisiert werden, dass vielfältige Familienkonstellationen - sogenannte Regenbogenfamilien - gestärkt werden. Teil der Maßnahmen ist auch das seit längerem angekündigte Vorhaben, das bisherige Transsexuellengesetz durch ein neues Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz soll erreicht werden, dass jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen künftig selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können soll. Künftig soll dafür eine Erklärung reichen. Entsprechende Eckpunkte stellte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bereits vor. Inzwischen sei der Gesetzentwurf „quasi fertig“, so Lehmann. Er hoffe, dass der Bundestag ihn im kommenden Jahr verabschieden könne.