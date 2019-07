Absatz ankurbeln : Regierung bringt Steuerpaket zur Förderung von E-Autos auf den Weg

Berlin Die Kanzlerin ist im Urlaub, Vizekanzler Scholz leitet die Kabinettssitzung. Und der Finanzminister hat umfassende Maßnahmen zur Förderung der E-Mobilität auf der Tagesordnung.

Die Bundesregierung will ein milliardenschweres Steuerpaket zur Förderung der Elektromobilität auf den Weg bringen. Ziel ist es, den Absatz von E-Autos anzukurbeln. Dazu will das Kabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschließen. Konkret geht es um Sonderabschreibungen für Elektro-Lieferfahrzeuge sowie um eine Verlängerung eines Steuerprivilegs für Elektroautos als Dienstwagen. Außerdem sind steuerliche Verbesserungen bei Job-Tickets geplant.