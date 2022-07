“Falsche“ Flagge wurde gehisst : Regenbogenflagge sorgt für Streit zwischen Innen- und Familienministerium

Berlin Flaggenstreit zwischen zwei Bundesministerien: Die Progress-Regenbogenflagge weht seit dem CSD vor dem Bundesfamilienministerium, doch für diese Flagge fehlt eigentlich die Genehmigung. Das Innenministerium beschwert sich und moniert fehlende Einheitlichkeit in der Regierung.

Die Beflaggung als Ausdruck der Solidarität mit sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten sorgt auch in der neuen Bundesregierung für Streit. Das Bundesinnenministerium, das in diesem Jahr das Hissen der Regenbogenflagge zu bestimmten Anlässen ausdrücklich erlaubt hatte, moniert die von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) an ihrem Haus gesetzte sogenannte Progress-Regenbogenflagge. Neben den bunten Streifen enthält sie weitere Formen und Farben, die die Anliegen von trans- und intergeschlechtlichen Personen symbolisieren sollen. Sie sei vom Erlass zur Regenbogenflagge nicht erfasst, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin.