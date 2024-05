Kirche kritisiert Facebook-Post scharf Oberbürgermeister von Pirna zieht bei Regenbogenfahne NS-Vergleich

Die evangelische Kirchgemeinde Pirna (Sachsen) hat einen Internet-Post des AfD-nahen Pirnaer Oberbürgermeisters Tim Lochner (parteilos) scharf kritisiert. Weil die Gemeinde zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai und zum Christopher-Street-Day in Pirna (CSD) an der Marienkirche eine Regenbogenfahne gehisst hat, zog Lochner in einem Facebook -Post einen Vergleich mit Hakenkreuzfahnen an der Kirche in der NS-Zeit, wie der MDR am Wochenende berichtete. Laut Gemeinde ist die Regenbogenflagge an der Marienkirche auch eine Reaktion darauf, dass die Fahne nicht mehr an den Masten der Stadtverwaltung Pirna wehen darf.