Meinungsfreiheit : Kramp-Karrenbauer wegen Youtube-Debatte unter Druck

Berlin Die CDU-Chefin hat eine heftige Debatte über „Regeln“ für Meinungsmacher ausgelöst. Auch Laschet geht auf Distanz. Sie beteuert aber, sie wolle die Meinungsfreiheit nicht einschränken.

Nach einem Sturm der Entrüstung hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer klargestellt, dass ihr Vorstoß zu „Regeln für Meinungsmache im Wahlkampf“ kein Ruf nach Zensur gewesen sei. Es gehe ihr nicht um eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern darum, wie sich Kommunikation und politische Kultur durch soziale Medien veränderten, erklärte sie am Dienstag in Berlin.

Unter Bezug auf den Aufruf von 70 Youtubern unmittelbar vor der Europawahl gegen CDU, SPD und AfD hatte Kramp-Karrenbauer am Montag gesagt, hätten das 70 Zeitungsredaktionen initiiert, wäre das „klare Meinungsmache“ gewesen. Die Frage sei: „Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich, und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?“

Geschichte Youtube ging 2005 auf Sendung. 2006 wurde die Videoplattform von Google gekauft. 2018 starteten in Deutschland die kostenpflichtigen Zusatzangebote Music und Premium.

Auf Twitter hatte sie abends ergänzt: „Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten.“ Kramp-Karrenbauer betonte nun, mit dem Wort „Regeln“ habe sie nicht Regulierung, sondern Haltung gemeint. „Gerade in kontroversen Zeiten, etwa in einem Wahlkampf, tragen wir alle dafür eine Verantwortung, wie wir miteinander diskutieren und wie sich politische Meinung bildet.“

Nicht nur Politiker anderer Parteien, sondern auch ihr Stellvertreter, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, ging auf Distanz. Er erklärte auf Twitter, das Grundgesetz schütze die Meinungsfreiheit in Deutschland in allen Medien, auch bei Youtube: „Dafür gibt es keine Grenzen.“ CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann nannte Kramp-Karrenbauers Sätze „unglücklich“. Parteivize Thomas Strobl nahm die Vorsitzende dagegen in Schutz. Er sagte: „Wer glaubt, er sei im Internet im rechtsfreien Raum, unterliegt einfach einem Irrtum.“ Parteiintern wird dem Vernehmen nach mangelhaftes Krisenmanagement beklagt. Schon auf das millionenfach geklickte Video des Youtubers Rezo mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ hatte die Parteizentrale hilflos reagiert.