Reform fast fertig Keine Einbürgerung bei Antisemitismus und Mehr-Ehe

Auch werde man am Grundsatz festhalten, dass keine Menschen Anspruch auf Einbürgerung hätten, die auf Transferleistungen angewiesen seien. „Denn uns ist wichtig, dass Menschen sich selbst versorgen können und in den Arbeitsmarkt integriert sind“, so Wiese. Allerdings werde es Regelungen für Härtefälle geben. „Ich denke da an eine alleinerziehende Mutter.“