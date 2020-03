Innen- und Justizministerium planen Reform : Namensänderungen sollen künftig einfacher werden

Berlin Das Innenministerium und das Justizministerium arbeiten gemeinsam an einer Veränderung des deutschen Namensrechts. Es solle einfacher und übersichtlicher werden. Außerdem sollen die Zuständigkeiten zusammengefasst werden.

Namensänderungen sollen in Deutschland einfacher und die Möglichkeiten zur Wahl des Nachnamens erweitert werden. Das kündigten das Bundesinnenministerium sowie das Bundesjustizministerium in einem gemeinsamen Schreiben am Donnerstag in Berlin an. Das deutsche Namensrecht sei bislang zu kompliziert, unübersichtlich und zum Teil sogar widersprüchlich, heißt es in dem Eckpunktepapier. Das Papier wurde demnach in einer von beiden Ministerien eingesetzten Arbeitsgruppe erstellt.