Betrunken auf E-Scooter unterwegs So viel Promille hatte CDU-Spitzenkandidat Redmann bei Alkoholfahrt

Bei einer Polizeikontrolle wird der Alkoholgehalt in der Atemluft mit einem freiwilligen Test festgestellt. Er wird in Milligramm pro Liter gemessen und in Promille umgerechnet. Wenn jemand den Test verweigert oder die Polizei Anzeichen für einen Wert hat, der strafbar ist, folgt ein Test der Blutalkoholkonzentration - das ist Sache eines Arztes. Ab 1,1 Promille Alkohol im Blut ist es eine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit.