Beschämendes Verhalten von AfD und BSW Selenskyj macht im Bundestag Boden gut

Seine Rede ist damit geprägt gewesen vom Überlebenskampf der Ukrainer, der von Woche zu Woche härter zu werden scheint. Deswegen auch die Forderung nach noch mehr Luftabwehr. Überdies hat der Präsident im Bundestag zu einer Ampel gesprochen, die ihm zwar anschließend stehend applaudiert hat. Die aber nach der Europawahl mehr denn je am Rande des Scheiterns steht. Und wenn nicht das, so hat sie in der Ukraine-Politik in der Vergangenheit so manches seltsames Schauspiel aufgeführt. Nicht hinsichtlich der grundsätzlichen Unterstützung und der Solidarität mit dem von Russland angegriffenen Land; aber was die praktische Umsetzung angeht schon. Verloren hat man sich in Endlos-Streitereien über Waffengattungen. Vorne weg ein Kanzler, dessen Friedensinszenierung bei der Europawahl nicht gezündet und der ebenfalls zuletzt so manche Volte hingelegt hat.