Rede geplant Lindner will sich bei Großdemo den Bauern stellen

Exklusiv | Berlin · Bundesfinanzminister Christian Lindner traut sich - der FDP-Chef plant einen Redeauftritt bei der Großdemonstration der Bauern am Montag in Berlin. Was er sagen wird, ist noch offen. Die Spannung ist aber bereits groß.

11.01.2024 , 18:08 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner plant offenbar einen Redeauftritt bei der Großdemonstration der Bauern am Montag in Berlin. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bundesfinanzminister Christian Lindner will sich offenbar den Bauern stellen. Nach Informationen unserer Redaktion plant der FDP-Chef einen Redeauftritt bei der Großdemonstration der Landwirte am kommenden Montag vor dem Brandenburger Tor. „Ja, er kommt. Wir sind sehr gespannt", bestätigten Veranstalterkreise auf Nachfrage. Nach der bundesweiten Aktionswoche rufen Landwirtschaft und Transportgewerbe gemeinsam zu einer Großdemonstration mit Kundgebung am Brandenburger Tor auf. Dabei will man die Unzufriedenheit mit den Haushaltsplänen der Bundesregierung zum Ausdruck bringen. Erwartet wird auch die Teilnahme vieler anderer Berufsgruppen wie Handwerker und Gastronomie. Der Deutsche Bauernverband fordert auch nach dem von der Ampel gefunden Kompromiss, die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel gänzlich zurückzunehmen. Die Landwirte hatten in dieser Woche ihre Proteste bundesweit fortgesetzt. Blockaden hatten bereits am Montag in verschiedenen Teilen Deutschlands für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Spitzen der Koalitionsfraktionen haben die Vorsitzenden der acht Bauernverbände inzwischen für Montagmittag zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich machte deutlich, dass er die Diskussion ergebnisoffen führen wolle. Änderungen beim geplanten Abbau der Steuererleichterungen für den Agrar-Diesel schloss er nicht grundsätzlich aus.

(has)