Spur führt nach Schleswig-Holstein : Polizei ermittelt Verdächtigen nach Serie rechtsextremer Drohmails

Der Bahnhof Neumünster war nach einer Bombendrohung am 1. April gesperrt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach einer bundesweiten Serie von Drohschreiben mit rechtsextremistischen Inhalten hat die Polizei einen Verdächtigen aus Schleswig-Holstein ermittelt. Der Mann stehe unter dem Verdacht, Verfasser zahlreicher Mails unter anderem mit Bombendrohungen an Gerichte und andere Einrichtungen zu sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin am Freitag mit.