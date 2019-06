Einer der mutmaßlichen Rechtsterroristen, die in Bayern und Sachsen festgenommen wurden, erreicht den Bundesgerichtshof und wird von Polizisten abgeführt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Hamburg Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat mehreren Medienberichten zufolge Anklage gegen acht Mitglieder der mutmaßlichen rechtsextremen Terrorzelle "Revolution Chemnitz" erhoben.

Den Männern im Alter von 21 bis 31 Jahren werde die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, berichteten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" und der „Tagesspiegel“ am Dienstag. Das Verfahren werde voraussichtlich im Herbst vor dem Oberlandesgericht Dresden eröffnet.

Kürzlich hatte der Bundesgerichtshof die Fortdauer der Untersuchungshaft für sechs Männer der mutmaßlichen Terrorzelle angeordnet. Die festgestellten Mitglieder der "Revolution Chemnitz" waren am 1. Oktober und damit kurz vor den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am vergangenen 3. Oktober festgenommen worden. Sie sollen für den Feiertag Gewaltaktionen in Berlin geplant haben.