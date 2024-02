Ultrarechte Parteien AfD-Chefin Weidel trifft Rechtspopulistin Le Pen in Paris

„Wir haben festgestellt, dass wir bei den großen Problemen der heutigen Zeit die gleichen Lösungsansätze verfolgen“, schrieb Weidel im Onlinedienst X. Bei dem Gespräch in einem Pariser Restaurant am Dienstag sei es um den Wahlkampf zur Europawahl, die Zusammenarbeit in der Fraktion sowie die deutsche und französische Innenpolitik gegangen, sagte Weidels Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.