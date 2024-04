Benefizgala für die Ukraine Eine Million Euro und eine wichtige Botschaft

Zu der Benefiz-Operngala „Rebuild Ukraine“ hatte die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt geladen. Namensgeber Christ brachte eine bunte Mischung von Persönlichkeiten aus der Bundesrepublik und Europa zusammen. Darunter waren beispielsweise Bundesverkehrsminister Volker Wissing, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und Schauspielerin Iris Berben. Die gesammelten Spenden gehen in erster Linie an die Initiative „#WeAreAllUkrainians“, die unter anderem von Wladimir Klitschko gegründet wurde und mit dem Geld Gemeinschaftszentren für traumatisierte Kinder in der Ukraine aufbauen will.