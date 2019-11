Nach Entscheid des Verfassungsgerichts : Kommissarische SPD-Chefin Dreyer begrüßt Urteil zu Hartz-IV-Sanktionen

Berlin Nach dem Urteil zu den Hartz-IV-Sanktionen am Bundesverfassungsgericht fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer begrüßt das Urteil. Das Ifo-Institut fordert eine grundsätzliche Reform

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sieht in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen scharfe Hartz-IV-Sanktionen eine Bestätigung für das Sozialstaatskonzept ihrer Partei. Dies müsse jetzt die Grundlage für Diskussionen auch mit der Union über Gesetzesänderungen bei Hartz IV sein, sagte Dreyer unserer Redaktion. „Ich begrüße das Urteil des Verfassungsgerichts, denn es schafft Klarheit in einem Bereich, der viele Konflikte geschaffen hat“, sagte Dreyer. Das Gericht verlange vom Gesetzgeber nun, die Grundsicherung weiterzuentwickeln. „Mit dem Sozialstaatskonzept, das wir im Frühjahr vorgelegt haben, treffen wir den Kern der Vorgaben des Verfassungsgerichts. Es ist damit eine gute Grundlage für die weiteren Diskussionen auch mit der Union.“ Dreyer betonte, dass Rechte und Pflichten zwei Seiten einer Medaille im Sozialstaat seien. „Das Urteil bestärkt aber die Haltung der SPD, dass unsinnige und vor allem unwürdige Sanktionen abgeschafft gehören“, so die SPD-Chefin.