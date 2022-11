Buchvorstellung „ReadMe.txt“ Die komplexe Geschichte der Chelsea Manning

„Who are you Chelsea Manning?“, fragt Moderatorin Ruth Fuentes. Und ohne zu zögern antwortet Manning: „So I like video-games, I like pizza.“ Lächeln zeichnet sich auf den Gesichtern im Publikum ab, dann gespannte Stille, bis Manning erklärt, dass sie versucht, sich nicht über ein paar Wochen, die sich vor zwölf Jahren ereigneten, zu definieren. „I was a much more complex figure before that, and I’m a much more complex figure now“, sagt Manning. („Ich war eine komplexere Persönlichkeit davor und bin es jetzt auch immer noch.“)