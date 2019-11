Razzien in Hessen : IS-Anhänger sollen Anschlag in Rhein-Main geplant haben

Frankfurt Sie sollen einen Anschlag geplant haben, nun sind drei mutmaßliche Anhänger der IS-Dschihadistenmiliz festgenommen worden. Ihnen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. An der Razzia waren rund 170 Beamte beteiligt

Zugriff und Durchsuchungen erfolgten am Dienstag in Offenbach, wie die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mitteilte. Die Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren sollen Vorbereitungen für eine Tat mit Sprengstoff oder Schusswaffen getroffen haben.