In acht Bundesländern Razzia gegen „Reichsbürger“ – welche Gegenstände sichergestellt wurden

Dabei handele es sich um jeweils eine Wohnung in Dorsten (Kreis Recklinghausen) und im sauerländischen Iserlohn, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Die Maßnahmen richteten sich gegen zwei Personen. Die Durchsuchungen seien inzwischen beendet, es sei niemand festgenommen worden. „Die Durchsuchungen stehen in Verbindung mit den Reichsbürgern in Bayern. Es handelt sich aber um kleinere Delikte wie die Fälschung von Krankheitsmeldungen“, hieß es aus Sicherheitskreisen gegenüber unserer Redaktion.