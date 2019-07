Razzia gegen Doping : Ärztepräsident fordert geprüfte Fitness-Studios

Berlin Die internationalen Razzien gegen Doping alarmieren die Ärzteschaft. Insbesondere der Konsum von Anabolika im Breitensport birgt gesundheitliche Gefahren.

Die Ermittlungsbehörden waren in Europa, den USA und Kolumbien in insgesamt 33 Ländern gegen den Handel mit Anabolika und gefälschten Medikamenten vorgegangen. In Deutschland wurden 463 Verfahren eingeleitet. Nach Angaben von Europol wurden allein 24 Tonnen Steroidpulver sichergestellt, das als Muskel aufbauendes Mittel illegal online oder in Fitness-Studios vertrieben wird. In den vergangenen 20 Jahren habe der weltweite Handel mit Anabolika dramatisch zugenommen, betonte Europol. Abnehmer seien vor allem „Fitnesscenter-Süchtige“ und Bodybuilder.