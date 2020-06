Ankündigung Seehofers : „Rasse“-Begriff im Grundgesetz – Innenministerium plant Bericht

Berlin In der Diskussion um das Wort „Rasse“ im Grundgesetz plant das Bundesinnenministerium einen Bericht, der unter anderem darstellen soll, mit welcher Motivation der Begriff verwendet worden ist.

Der Bericht solle Aufschluss geben „über die verfassungsrechtliche Beurteilung, über die Motivationen, wie es dazu kam, dass dieser Artikel so im Grundgesetz steht“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch vor einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestags in Berlin. Auch die internationale Handhabung des Themas solle betrachtet werden. „Und dann glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir darüber diskutieren“, sagte Seehofer.