Keine Einigung in Ramstein Das Gezerre um Leopard-Lieferungen geht weiter

Ein Prüfauftrag also. Mehr nicht. Das Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt brachte am Freitag keinen Durchbruch in Sachen Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine. Man konnte sich innerhalb der internationalen Koalition nicht verständigen. Ausgeschlossen sei damit allerdings auch nichts, beeilte sich der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius vor der internationalen Presse zu versichern.