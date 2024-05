Zum 75. Jahrestag Ramelow will Grundgesetz per Volksabstimmung zur Verfassung machen

Anlässlich des 75. Jahrestags der Grundgesetz-Verkündung schlägt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vor, das Regelwerk per Volksabstimmung zur deutschen Verfassung zu machen. Ein solcher Schritt würde in Ostdeutschland eine „emotionale Fremdheit“ gegenüber dem Grundgesetz überwinden helfen, erklärte der Linken-Politiker am Dienstag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.