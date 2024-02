Nachbarn evakuiert Granate im Haus von mutmaßlicher RAF-Terroristin gefunden

Der Abtransport von gefährlichen Waffen aus dem Wohnhaus der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg zog sich am Mittwochabend über viele Stunden hin. Nachdem die Polizei am Abend eine Granate weggebracht hatte, sollte in der Nacht noch ein weiterer, möglicherweise gefährlicher Gegenstand entfernt und andere Gegenstände untersucht werden. Die Bewohner des siebenstöckigen Mietshauses, das geräumt worden war, sollten bei Verwandten, Freunden, in Wärmebussen der Verkehrsbetriebe BVG und in einer Turnhalle untergebracht werden.