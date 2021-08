Demonstrationen : Querdenker - vom Protest zum Verbot?

Protest trotz Demonstrationsverbotes. Gegner der Corona-Maßnahmen am Sonntag in Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Über 500 Ermittlungsverfahren laufen seit dem Protest der Querdenker am Wochenende in Berlin. Auch das ist ein Zeichen ihrer zunehmenden Radikalisierung, die sich auch in Meldungen über Pöbeleien, Handgreiflichkeiten und Mordaufrufe niederschlägt. Jetzt wird über Vereinsverbote nachgedacht.