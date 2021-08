Beispiel QAnon : Das Virus der Verschwörungsmythen grassiert

Berlin Auf eine sechsstellige Zahl werden die Anhänger der QAnon-Bewegung allein in Deutschland geschätzt. Sie greifen in ihren Behauptungen von finsteren Machenschaften uralte antisemitische Motive auf. Eine neue Studie beleuchtet die Verbreitung der Vorstellung von einem „tiefen Staat“.

Leemhuis verwies darauf, dass die Attentäter von Halle und Hanau genauso Verschwörungsmythen angehangen hätten wie der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Auch die Vorstellung, dass die schräge und extrem unglaubwürdige QAnon-Konstruktion vom tiefen Staat nur in kleinen Zirkeln in den USA für bare Münze genommen wurde, entkräftete die Studie. Danach befassten sich Autoren schon kurz nach den ersten Behauptungen in den USA auch in Deutschland damit, stieg die Zahl der Erreichten in Deutschland in einschlägigen Telegram-Gruppen allein von März bis Juni vergangenen Jahres von 21.000 auf 111.000. Pro Beitrag verfolgten plötzlich nicht mehr nur 9000, sondern 60.000 Personen die bizarren „Berichte“ über Politikern, die heimlich Kinder foltern, um aus ihrem Blut Verjüngungsmittel zu gewinnen. Schon im Mittelalter waren Verschwörungsmythen über Kinderblut trinkende Juden in Europa im Umlauf. Und auch die jüngsten Konstrukte drehten sich immer wieder um angeblichen jüdischen Einfluss. Bis hin zu der Überzeugung, dass Juden Corona nur zum Vorwand für ihre eigentlichen Ziele nähmen.