Millionen Ukrainer ohne Wasser und Wärme Putins Plan hinter dem Odessa-Verbrechen

Wenn Putin nun systematisch die Versorgung der Millionenstadt Odessa zerstören ließ, machte er damit zugleich klar, welcher Plan dahinter steckt. Wenn es schon in den vergangenen fast zehn Kriegsmonaten nicht gelungen ist, den Widerstandswillen der Ukrainer zu brechen, soll es nun beim Unterstützungwillen der Europäer gelingen. Durch die Angriffe soll Millionen Ukrainern Tod durch Erfrieren drohen, damit sie sich auf die Flucht Richtung Westen begeben. Die Aufnahmekapazitäten der Europäer sind bereits am Anschlag. Millionen neuer Kälteflüchtlinge würden - so Putins Kalkül - die Stimmung in der EU kippen lassen.