Geplante Panzerfabrik Putin-Vertrauter droht Rheinmetall

Die Drohung des früheren russischen Präsidenten Medvedev, eine mögliche Rheinmetall-Panzerfabrik in der Ukraine zu bombardieren, hat in der deutschen Politik unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt bezeichnete es als „bemerkenswert, dass Moskau in dieser brutalen Art und Weise auf das Interview eines deutschen Rüstungskonzern-Chefs reagiert. Das zeugt von hoher Nervosität. Wenn wir uns davon ins Bockshorn jagen lassen würden, wären wir schon auf der Verliererstraße“, sagte Hardt. Sollte der deutsche Konzern tatsächlich eine Panzerfabrik in der Ukraine bauen, müsste die Bundesregierung das aus Sicht des CDU-Politikers unterstützen: „Die Ukraine sollte selbstverständlich auch mit deutscher Hilfe in die Lage versetzt werden, selbst Rüstungsgüter und Munition herzustellen. Deutschland sollte prinzipiell alles unterstützen, was die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine verbessert, das gilt auch für die Rüstungsproduktion.“