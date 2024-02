Putins Atomkrieg-Drohung Europa und die Nato dürfen sich nicht erpressen lassen

Meinung | Berlin · Russlands Herrscher droht dem Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Die politisch Verantwortlichen in den USA und Europa müssen zurück zu einer gemeinsamen Linie finden und ausreichend Waffen und Munition an die Ukraine liefern. Nur so gibt es eine Perspektive für Frieden.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

29.02.2024 , 13:39 Uhr