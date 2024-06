Holocaust-Leugnerin Anklage im Prozess gegen Haverbeck fordert Haftstrafe

Im Hamburger Prozess gegen Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten für die 95-Jährige gefordert. Miteinbezogen werde dabei ein Berliner Urteil von 2022 in einem anderen Prozess, sagte die Staatsanwältin in dem Berufungsverfahren am Landgericht.