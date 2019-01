Protokoll des Tages: Hackerangriff wurde durch Anrufe bei Martin Schulz publik

Wodurch wurde der Hack eigentlich publik? Die massenhafte Veröffentlichung privater Daten ist durch Anrufe von Unbekannten bei dem SPD-Politiker Martin Schulz bekannt geworden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Sicherheitskreisen. Den Angaben zufolge hatte ein Mitarbeiter des ehemaligen SPD-Spitzenkandidaten am Donnerstag der Polizei in Aachen mitgeteilt, Schulz sei von Fremden auf seiner nicht öffentlich zugänglichen Nummer angerufen worden. Daraufhin wurde den Angaben zufolge auch das Landeskriminalamt von NRW aktiv. Der Bundestag erfuhr dann in der Nacht, dass auch zahlreiche andere Abgeordnete betroffen sind. Die Fremden, die Schulz anriefen, sollen nicht unfreundlich gewesen sein.