Boykott und Einschüchterung Starbucks als neues Ziel des antisemitischen Mobs

Wissenschaftler und jüdische Verbände haben immer wieder gewarnt. Aber das Ausmaß des Antisemitismus, der gerade in jüngster Zeit seine hässliche Fratze zeigt, überrascht dann schon. Wann hat es das letzte Mal Bilder gegeben, bei dem ein Geschäft oder die Filiale einer Restaurantkette so brutal attackiert wurde wie jetzt ein Starbucks-Café in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte? Immerhin eine der zentralen Adressen der Bundeshauptstadt. Die einschüchternde Menge vor der Starbucks-Filiale ist kein Einzelfall in Deutschland. In sozialen Medien rufen Tausende von Nutzern zum Boykott der amerikanischen Café-Kette auf. In Darmstadt kam es zu ähnlichen Attacken wie in Berlin.