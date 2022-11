Demonstrationen in Millionenstädten Röttgen sieht Proteste in China als Angriff auf Xi Jinpings Macht

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Urumqi in der Region Xinjiang, bei dem am Donnerstag mindestens zehn Menschen ums Leben kamen, griffen die Proteste auf mindestens acht größere Städte über. Die meisten Demonstranten kritisierten die strengen Beschränkungen, einige riefen aber auch Parolen gegen Präsident Xi und die Kommunisten. In einem Video, das von der Nachrichtenagentur AP verifiziert wurde, skandierte eine Menschenmenge in Shanghai am Samstag: „Xi Jinping! Tritt zurück!“