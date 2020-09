Nach Protesten in Berlin : Grünen gegen Verbot von Reichsbürgern und Reichsflaggen

Nach Protesten in Berlin

Ein Mann hält eine Reichsflagge bei einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Am Wochenende haben auch Rechtsextremisten die Treppen des Reichtagsgebäudes gestürmt. Die Grünen-Fraktion im Bundestag warnt jedoch vor einem Verbot von Reichsbürgern und der schwarz-weiß-roten Reichsflagge.

Keul sprach sich auch gegen ein Verbot der Reichsflagge aus. „Ein Verbot der Reichsflagge kommt nach meiner Einschätzung nicht in Betracht, da sie nicht Symbol einer verbotenen Organisation, sondern eine historische Flagge ist“, sagte die Grünen-Politikerin.

Am Wochenende hatten „Reichsbürger“ und andere Rechtsextremisten bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin Absperrungen vor dem Reichstagsgebäude überwunden und waren mit Reichsflaggen die Treppe des Gebäudes hochgestürmt. Die ehemalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte sich in der Folge für ein Verbot der Flagge ausgesprochen.