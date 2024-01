Proteste gegen Rechtsextremismus „Das Milieu scheint sehr viel breiter als bei den Klimademos“

Dass es die AfD in älteren Kohorten verhältnismäßig schwer hat, bestätigt der Wahlforscher Stefan Merz vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap. „In diesen Altersgruppen ist die Bindekraft der anderen Parteien, insbesondere von CDU/CSU und der SPD, noch wesentlich stärker ausgeprägt. Der Anteil an Wählern mit festen Parteibindungen ist in dieser Gruppe am höchsten“, sagt er. Auch Protestparteien hätten es in den älteren Wählergruppen generell eher schwerer als bei den Jüngeren.