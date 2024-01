„Wir fürchten das nicht“ AfD sieht Massenproteste als letztes Aufgebot vor den Wahlen

Die AfD sieht die Massenproteste gegen ihre Politik nach Worten des Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann als „das letzte Aufgebot“ vor den Wahlen in diesem Jahr. „Wir fürchten das nicht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion am Montag in Berlin. „Wir sehen das sozusagen als den letzten Versuch, das letzte Aufgebot, in den auf uns zukommenden Wahlen noch irgendwie zu punkten, weil die politischen Argumente ausgegangen sind in den Parlamenten.„