Hunderttausende gegen rechts auf den Straßen Diese Proteste dürfen nur ein Anfang sein

Dass die Bundesregierung auf Druck reagiert, hat mit den jüngsten Protesten gegen Rechtsextremismus zunächst aber nichts zu tun. Bundesweit sind hunderttausende Menschen auf die Straßen und Plätze gegangen, um der AfD ein Stoppzeichen zu zeigen, sich für ein Verbot der in weiten Teilen rechtsextremen Partei auszusprechen, vor allem aber um für Demokratie und die Prinzipien unseres Grundgesetzes einzustehen. Diese Protestwelle zeigt, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht mit den Vertreibungsfantasien von Rechtsradikalen einverstanden ist. Und sie ist wunderschön: Sie lässt aufatmen, vertreibt ein Stück weit die bleierne Stimmung im Land. Sie zeigt, dass nichts verloren ist. Dass die Demokratie sehr viele Mittel bereithält, um auch jenseits von Parteiverboten radikale Minderheiten mit ihren Hassparolen in die Schranken zu weisen. Diese Protestwelle zeigt, dass die Mehrheit der Gesellschaft verstanden hat, was alles droht, wenn man der AfD und anderen Parteien am rechten Rand das Feld überlässt: Ausgrenzung, Verfolgung, Willkür, der Verlust von Freiheit und Wohlstand.