Debatte um Regelung der Prostitution Was für ein Sexkaufverbot spricht – und was dagegen

Das Europäische Parlament hat unlängst europaweite Leitlinien gefordert, um Frauen in der Prostitution besser zu schützen. Ein Bericht des Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter empfiehlt den Mitgliedsstaaten unter anderem, Freier zu bestrafen. Damit lehnt sich der Vorschlag an das sogenannte Nordische Modell an. 234 Abgeordnete stimmten für den Bericht, 175 waren dagegen. Die Mitgliedsstaaten sind rechtlich aber nicht dazu verpflichtet, auf die Empfehlungen zu reagieren.