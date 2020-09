„Je schlechter es Deutschland geht, desto besser“ : Aussagen von Partei-Sprecher in ProSieben-Reportage sorgen für Aufsehen in AfD

Aussagen von Partei-Sprecher in ProSieben-Reportage sorgen für Aufsehen in AfD

Berlin Für den Privatsender ProSieben hatte Filmemacher Thilo Mischke eine Reportage zum Thema Rechtsextremismus gedreht, die am Montagabend ausgestrahlt wurde. Jetzt schlägt die Sendung Kreise bis nach Berlin. Im Fokus: Die AfD.

In der AfD sorgt eine Dokumentation des Senders ProSieben für große Aufregung, in der einem Funktionär der Partei menschenverachtende Äußerungen über Migranten zugeschrieben werden. Das Gesicht des AfD-Mitglieds, das bei einem Treffen mit einer Bloggerin in einer Bar gefilmt wurde, ist in den Aufnahmen nicht zu erkennen. „Wir können nicht sagen, was bei dem Treffen, das offensichtlich stattgefunden hat, gesprochen wurde“, sagte der Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marcus Schmidt.