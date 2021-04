„Gleiches Recht für Eltern“ : Initiative startet Petition gegen Diskriminierung von Eltern am Arbeitsplatz

Mütter und Väter sollen vor Benachteiligungen im Job besser geschützt werden – Eine Elterninitiative und zwei große Zeitschriften haben dafür jetzt eine Petition gestartet, die eine Gesetzesänderung auf Bundesebene anstoßen soll. Sie hat viele prominente Unterstützer.

„Glückwunsch zum Baby. Sie sind gefeuert!“ Mit dieser etwas überspitzten Zeile wird derzeit eine Kampagne beworben, die auf Elterndiskriminierung am Arbeitsplatz aufmerksam machen will. Unter dem Schlagwort #GleichesRechtfürEltern will die Intiative #proparents zusammen mit den Zeitschriften „Brigitte“ und „Eltern“ 50.000 Unterschriften sammeln – um so eine Gesetzesänderung in Bundestag und Bundesrat anzuregen.