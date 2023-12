Politische Persönlichkeiten des Jahres Promis aus der Politik – wer hat 2023 wie abgeschnitten?

Wenn sich Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf einen verlassen kann, dann auf ihn. Im Parlament omnipräsent, für Medien immer erreichbar, keiner hält hinter Merz den Laden so zusammen. Schon heißt es, sollte man die nächste Bundestagswahl gewinnen, könne sich Frei ein Amt aussuchen. Dass er auch Interesse an einer Spitzenkandidatur der CDU in Baden-Württemberg gehabt haben soll, ist freilich eine Mär. Merz wäre wohl auch not amused gewesen. (has)