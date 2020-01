Ministerin plant Gründung eines Gleichstellungsinstituts : Giffey kündigt Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung an

Giffey kündigt Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung an

Berlin Die Familienministerin betont die Wichtigkeit von Gleichstellungsarbeit und plant Investitionen in Millionenhöhe für entsprechende Projekte. Auch Männer sollen durch sie gefördert werden.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat für das Jahr 2020 eine Gleichstellungsstrategie angekündigt. Solange Frauen viel schlechter bezahlt würden als Männer, solange sie in Führungspositionen unterrepräsentiert seien und viel häufiger Opfer von Partnerschaftsgewalt werden, brauche es den besonderen Fokus auf die Frauenpolitik, sagte Giffey am Dienstag in Berlin. Außerdem sei die Gründung eines Gleichstellungsinstituts geplant.