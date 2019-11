Prognose für 2019 : Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechnet mit weniger neuen Asylanträgen

Nürnberg/Berlin BAMF-Chef Hans-Eckard Sommer rechnet laut einem Medienbericht für 2019 mit weniger neuen Asylanträgen als noch vor einem Jahr. Mit den Zahlen ist er aber trotzdem nicht zufrieden.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) rechnet in diesem Jahr laut einem Medienbericht mit 140.000 bis 145.000 neuen Asyl-Erstanträgen. „Wir stehen derzeit bei etwa 110.000 Erstanträgen“, sagte BAMF-Chef Hans-Eckard Sommer der „Bild am Sonntag“. „Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende des Jahres bei 140.000 bis 145.000 landen werden, also noch etwas weniger als 2018.“ Im vergangenen Jahr waren es gut 160.000 Erstanträge.